Глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель прибыл в Киев. Об этом в своем Telegram-канале сообщил депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко.

Парламентарий добавил, что ему довелось немного поговорить с дипломатом в поезде.

Накануне глава евродипломатии, находившийся с визитом в Варшаве, заявил, что следом поедет на Украину.

В польской столице Боррель заявил, что странам — членам Европейского союза (ЕС) стоит отказаться от поставок своих вооружений в третьи страны ради обеспечения Украины техникой и боеприпасами.

По его словам, в настоящее время значительная часть европейского оружия экспортируется в третьи государства. Однако эти державы могут какое-то время обойтись без соответствующих поставок, так как не ведут боевые действия, считает Боррель.

Глава МИД Польши Радослав Сикорский поддержал Борреля. Министр подчеркнул, что необходимые украинским войскам снаряды не могут поставляться «в менее срочные места».

Ранее стало известно, сколько условий для вступления в ЕС выполнила Украина.