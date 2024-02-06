Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Российские дипломаты намерены добиваться возвращения всех осужденных в США граждан РФ

Посол Антонов: дипломаты будут добиваться возвращения осужденных в США россиян

close
100%
Антон Денисов/РИА Новости

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что дипломаты РФ предпримут все меры для того, чтобы осужденные в США россияне были бы освобождены и вернулись домой. Об этом посол сказал в беседе с журналистами после посещения в американской тюрьме осужденного за кибермошенничество гражданина России Владислава Клюшина, сообщает ТАСС.

По словам Антонова, в настоящее время в тюрьмах США находятся 115 россиян. Дипломат заявил, что американские правоохранительные органы преследуют граждан России по надуманным обвинениям.

Антонов подчеркнул, что несмотря на «обескровленные» российские генеральные консульства в Нью-Йорке и в Хьюстоне и посольство в Вашингтоне, дипломаты «не успокоятся» до тех пор, пока все граждане РФ не вернутся домой, к своим семьям.

Ранее сообщалось, что задержанный в Аргентине по запросу Украины россиянин Игорь Чуркин попросил аргентинские власти предоставить ему политическое убежище.

Ранее госсекретарь США заявил, что Россия и Китай сейчас представляют «самую острую угрозу миропорядку» на планете.

Все новости на тему:
Отношения России и США
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами