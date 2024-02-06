Российские дипломаты намерены добиваться возвращения всех осужденных в США граждан РФ

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что дипломаты РФ предпримут все меры для того, чтобы осужденные в США россияне были бы освобождены и вернулись домой. Об этом посол сказал в беседе с журналистами после посещения в американской тюрьме осужденного за кибермошенничество гражданина России Владислава Клюшина, сообщает ТАСС.

По словам Антонова, в настоящее время в тюрьмах США находятся 115 россиян. Дипломат заявил, что американские правоохранительные органы преследуют граждан России по надуманным обвинениям.

Антонов подчеркнул, что несмотря на «обескровленные» российские генеральные консульства в Нью-Йорке и в Хьюстоне и посольство в Вашингтоне, дипломаты «не успокоятся» до тех пор, пока все граждане РФ не вернутся домой, к своим семьям.

Ранее сообщалось, что задержанный в Аргентине по запросу Украины россиянин Игорь Чуркин попросил аргентинские власти предоставить ему политическое убежище.

Ранее госсекретарь США заявил, что Россия и Китай сейчас представляют «самую острую угрозу миропорядку» на планете.