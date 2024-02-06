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В МВД Финляндии опровергли возможность открытия границы с РФ в ближайшее время

Глава МВД Финляндии Рантанен: открыть КПП на границе с Россией пока невозможно

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Lehtikuva/Reuters

Министр внутренних дел Финляндии Мари Рантанен заявила в интервью Yle, что открыть пропускные пункты на границе с Россией пока невозможно.

По словам министра, решение финских властей в первую очередь направлено на укрепление национальной и гражданской безопасности.

«По ту сторону границы стоит немалое количество людей, ожидающих своего часа. С другой стороны, действия России, похоже, не изменились. В декабре мы увидели, какими были последствия открытия границы», — сказала Рантанен.

Министр подчеркнула, что финские власти не «поддадутся давлению», и закрытие границ будет продолжаться столько, сколько потребуется.

«Мы надеемся, что конец этому не за горами, но пока нет»,— сказала Рантанен.

Постановление правительства Финляндии о закрытии восточной границы действует до 11 февраля.

До этого газета Ilta-Sanomat писала, что Хельсинки намерен продлить закрытие границы с РФ, и власти Финляндии официально объявят о решении 8 февраля после заседания кабинета министров страны.

Премьер Финляндии Петтери Орпо объяснял закрытие восточной границы тем, что люди хотят попасть в республику через общие с Россией КПП для нелегального пребывания.

Ранее финские пограничники задержали 18 нарушителей на границе с РФ.

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