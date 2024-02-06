В МВД Финляндии опровергли возможность открытия границы с РФ в ближайшее время

Министр внутренних дел Финляндии Мари Рантанен заявила в интервью Yle, что открыть пропускные пункты на границе с Россией пока невозможно.
По словам министра, решение финских властей в первую очередь направлено на укрепление национальной и гражданской безопасности.
«По ту сторону границы стоит немалое количество людей, ожидающих своего часа. С другой стороны, действия России, похоже, не изменились. В декабре мы увидели, какими были последствия открытия границы», — сказала Рантанен.
Министр подчеркнула, что финские власти не «поддадутся давлению», и закрытие границ будет продолжаться столько, сколько потребуется.
«Мы надеемся, что конец этому не за горами, но пока нет»,— сказала Рантанен.
Постановление правительства Финляндии о закрытии восточной границы действует до 11 февраля.
До этого газета Ilta-Sanomat писала, что Хельсинки намерен продлить закрытие границы с РФ, и власти Финляндии официально объявят о решении 8 февраля после заседания кабинета министров страны.
Премьер Финляндии Петтери Орпо объяснял закрытие восточной границы тем, что люди хотят попасть в республику через общие с Россией КПП для нелегального пребывания.
Ранее финские пограничники задержали 18 нарушителей на границе с РФ.