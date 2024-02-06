В США назвали радостью для Москвы нежелание республиканцев спонсировать Украину

Конгрессмен-демократ от штата Нью-Йорк Пат Райан раскритиковал бывшего президента США Дональда Трампа и представителей Республиканской партии, заявив, что их нежелание спонсировать Украину «радует» Москву. Своим мнением он поделился в эфире телеканала MSNBC.

Журналисты задали Райану вопрос, когда Украина стала «такой провокационной для республиканцев темой». По словам конгрессмена, причиной этому стал Трамп и его сближение с президентом России Владимиром Путиным.

«Кто у нас снова и снова торжествует? Путин», — сказал Райан.

По его мнению, «очень важно» уметь смотреть на вещи шире и «помочь это сделать американскому народу».

До этого премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявлял, что Трамп в случае очередного избрания способен остановить конфликт на Украине.

5 февраля стало известно, что американский телеведущий Такер Карлсон приехал в Москву. Ряд СМИ предполагают, что он собирается взять интервью у президента Путина. Журналист более 20 лет работает на американском ТВ, занимает жесткую позицию по отношению к мигрантам и меньшинствам, а также открыто критикует руководство Украины.

Ранее Трамп рассказал, когда может начаться третья мировая.