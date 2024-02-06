В Раде отреагировали на планы Зеленского сменить руководство страны

Депутат Верховной рады от фракции «Батькивщина», первый заместитель председателя комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Алексей Кучеренко прокомментировал заявления украинского лидера Владимира Зеленского о необходимости «перезагрузки» властей. Своим мнением он поделился на странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Президент заговорил о необходимости перезагрузки руководства страны. Стесняюсь спросить — а кто же у нас «руководство страны»?!» — иронично отметил Кучеренко.

До этого Зеленский в эфире итальянского телеканала Rai заявил, что размышляет о замене главнокомандующего украинскими войсками Валерия Залужного и ряда других руководящих лиц государства.

2 февраля газета The Washington Post писала, что власти Украины уведомили администрацию США о решении Зеленского отправить в отставку Залужного. По информации издания, в Белом доме идею «не поддержали», но и «не возразили».

В октябре 2023 года экс-советник бывшего украинского лидера Леонида Кучмы Олег Соскин требовал немедленной отставки Зеленского. Он отмечал, что власти Украины не могут одержать победу в военном конфликте, украинские войска несут серьезные потери, а жители страны не хотят идти на фронт.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.