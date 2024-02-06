Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

В Раде отреагировали на планы Зеленского сменить руководство страны

Депутат Рады Кучеренко задался вопросом, кто руководит Украиной

close
100%
РИА Новости

Депутат Верховной рады от фракции «Батькивщина», первый заместитель председателя комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Алексей Кучеренко прокомментировал заявления украинского лидера Владимира Зеленского о необходимости «перезагрузки» властей. Своим мнением он поделился на странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Президент заговорил о необходимости перезагрузки руководства страны. Стесняюсь спросить — а кто же у нас «руководство страны»?!» — иронично отметил Кучеренко.

До этого Зеленский в эфире итальянского телеканала Rai заявил, что размышляет о замене главнокомандующего украинскими войсками Валерия Залужного и ряда других руководящих лиц государства.

2 февраля газета The Washington Post писала, что власти Украины уведомили администрацию США о решении Зеленского отправить в отставку Залужного. По информации издания, в Белом доме идею «не поддержали», но и «не возразили».

В октябре 2023 года экс-советник бывшего украинского лидера Леонида Кучмы Олег Соскин требовал немедленной отставки Зеленского. Он отмечал, что власти Украины не могут одержать победу в военном конфликте, украинские войска несут серьезные потери, а жители страны не хотят идти на фронт.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами