В Белом доме заявили, что Байден наложит вето на законопроект о помощи Израилю без Украины

Глава США Джо Байден наложит вето на законопроект о выделении финансирования на помощь Израилю, в котором не будет поддержки Украины и обеспечения американских границ. Об этом со ссылкой на письменное заявление Административно-бюджетного управления Белого дома сообщает ТАСС.

В документе отмечается, что если Байдену был бы представлен такой законопроект, он был наложил на него вето. Поэтому Белый дом настоятельно призвал палату представителей и сенат отвергнуть такую «политическую уловку» и вместо этого как можно скорее направить Байдену двухпартийный законопроект о выделении дополнительных ассигнований на нужды национальной безопасности.

Административно-бюджетное управление заявило, что Белый дом является решительным противником такого законопроекта, так как в нем ничего не содержится для обеспечения охраны границ США и оказания поддержки Киеву.

Ранее руководство Республиканской партии в палате представителей США выступило против законопроекта сената по помощи Украине и охране американской границы, назвав его «провальным».

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киеву.