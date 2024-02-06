Посольство РФ добивается встречи в Белом доме и Госдепе по теракту против Ил-76

Посольство России в США хочет обсудить в Белом доме и Госдепе теракт против Ил-76. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информированный источник.

По данным агентства, российское посольство добивается соответствующей встречи. По словам источника, в ходе контактов планируется поставить вопрос о «расследовании на предмет террористического акта Украины».

До этого заместитель официального представителя Госдепартамента США Ведант Пател грубо отреагировал на вопрос корреспондента Sputnik о возможности расследования Вашингтоном крушения российского Ил-76.

Военный самолет Ил-76 упал в Корочанском районе в Белгородской области 24 января около 11:00 мск после ракетной атаки. На его борту находились 65 пленных украинских военнослужащих, шесть членов экипажа самолета и трое сопровождающих. Пленных везли для обмена.

В Минобороны РФ уточняли, что воздушное судно сбили зенитными ракетами, запущенными украинскими Вооруженными силами из Харьковской области.

31 января президент РФ Владимир Путин заявил, что Ил-76 сбила американская система Patriot.

Ранее в Кремле ответили на вопрос о ходе расследования крушения Ил-76.