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Небензя объяснил действия США на Ближнем Востоке

Небензя: США хотят втянуть в конфликт крупнейшие страны Ближнего Востока

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John Minchillo/AP

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что США намеренно стремятся втянуть крупнейшие страны Ближнего Востока в региональный конфликт. Об этом сообщается в Telegram-канале российского представительства при ООН.

«Практически без пауз атакуя в последнее время объекты, как утверждается, проиранских группировок в Ираке и Сирии, Соединённые Штаты пытаются целенаправленно втянуть в общерегиональный конфликт крупнейшие страны Ближнего Востока», — сказал Небензя.

Он также отметил, что удары США по Сирии и Ираку рассчитаны на разжигание конфликта.

До этого Небензя в ходе выступления на созванном Россией в связи с ударами США и Великобритании по Йемену заседании СБ ООН заявил, что ответственность за возможную эскалацию ситуации на ближнем Востоке лежит на США. Небензя назвал ситуацию на Ближнем Востоке катастрофической. Он добавил, что в случае эскалации все происходящее сегодня покажется цветочками.

Ранее хуситы объявили о намерении атаковать коммерческие суда в Красном море каждые 12 часов.

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