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Шольц высказался о завершении конфликта на Украине

Канцлер Германии Шольц заявил, что завершения конфликта на Украине «не видно»

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Liesa Johannssen/Reuters

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что завершения конфликта на Украине «не видно». Его слова на совместной пресс-конференции с премьер-министром Франции Габриэлем Атталем передает ТАСС.

«Россия почти два года ведет непримиримую войну против Украины. <…> и конца этому не видно», — сказал Шольц.

Канцлер подчеркнул, что Европа должна продолжать оказывать поддержку Украине, и то, что Европейский совет утвердил средства для бюджетной поддержки Киева на ближайшие несколько лет, является хорошим знаком.

По словам Шольца, также хорошо, что в Европе начли думать о том, как можно увеличить поддержку Украины. Канцлер напомнил, что в 2024 году Германия выделит более €7 млрд на поддержку Киева поставками вооружений.

До этого газета Financial Times писала, что страны Евросоюза не могут прийти к единому мнению по реорганизации фонда помощи Украине. Отмечалось, что главным препятствием остается позиция ФРГ.

1 февраля Евросоюз одобрил помощь Украине на €50 млрд, но поставил определенные условия. В их числе соблюдение демократических принципов и прав человека, включая права меньшинств, и верховенство закона.

До этого координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявлял, что пакет помощи Украине, предоставляемый ЕС, не сможет стать заменой поддержки Киева со стороны США.

Ранее советник Байдена рассказал, когда США перестанут поставлять оружие Украине.

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