Республиканцы выступили против законопроекта по Украине

Партийное руководство Республиканской партии в палате представителей США выступило против законопроекта сената по помощи Украине и охране американской границы, назвав его «провальным». Об этом сообщает РИА Новости.

В совместном заявлении спикера палаты представителей Майка Джонсона, лидера республиканского большинства Стива Скализа, координатора республиканцев Тома Эммера и председателя партии Элиз Стефаник отмечается, что республиканцы выступили против иммиграционного законопроекта, ведь он является провальным во всех сферах регулирования, необходимых для защиты границы США, а только усилит незаконную миграцию.

По их словам, независимость Америки находится на кону, а любое обсуждение законопроекта сената является «пустой тратой времени».

До этого депутат Верховной рады Ярослав Железняк считает, что сделка в американском сенате по предоставлению Украине помощи в размере $60 млрд «застрянет» на уровне палаты представителей по крайней мере до конца февраля.

Сенат конгресса США, контролируемый демократами, представил законопроект 4 февраля. Этот двухпартийный инициативный пакет, разработанный совместно с Белым домом, включает выделение $20,23 миллиарда на защиту границы, $60,06 миллиарда на помощь Украине, $14,1 миллиарда на помощь Израилю и $4,83 миллиарда на помощь партнерам в регионе Индо-Тихого океана.

Ранее в США заявили, что столицу Украины могут перенести в другой город.