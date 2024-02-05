Стало известно, куда направится Боррель после визита в Польшу

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель, который находится с визитом в Варшаве, заявил, что направляется на Украину. Об этом сообщает РИА Новости.

Боррель отметил, что посетит Киев. Он также призвал государства Евросоюза поддержать Украину «во что бы то ни стало».

До этого Боррель заявил, что странам — членам Европейского союза (ЕС) стоит отказаться от поставок своих вооружений в третьи страны ради обеспечения Украины техникой и боеприпасами.

По его словам, в настоящее время значительная часть европейского оружия экспортируется в третьи государства. Однако эти державы могут какое-то время обойтись без соответствующих поставок, так как не ведут боевые действия, считает Боррель.

Глава МИД Польши Радослав Сикорский поддержал Борреля. Министр подчеркнул, что необходимые украинским войскам снаряды не могут поставляться «в менее срочные места». В связи с этим европейские государства должны изменить условия контрактов с третьими странами или убедить их, что Киев нуждается в боеприпасах намного больше, убежден Сикорский.

Ранее стало известно, сколько условий для вступления в ЕС выполнила Украина.