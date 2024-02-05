МИД РФ готовится открыть представительства в Запорожской и Херсонской областях

Министерство иностранных дел РФ планирует открыть свои представительства на территории Херсонской и Запорожской областей. Об этом рассказал глава внешнеполитического ведомства страны Сергей Лавров, передает ТАСС.

В понедельник, 5 февраля, он провел встречу с председателем Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Эллой Памфиловой. Кроме того, в мероприятии приняли участие представители руководства новых регионов государства.

«Конечно, будем предпринимать соответствующие шаги (по открытию представительств. — «Газета.Ru») и в отношении Херсонской и Запорожской областей. Пока на данном этапе функции представительства МИД будут осуществляться через наше представительство в Симферополе», — отметил Лавров.

Он добавил, что открытие филиалов внешнеполитического ведомства в Запорожской и Херсонской областях должно произойти «в обозримом будущем».

1 февраля губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале сообщил, что в Москве открылось представительство региона. По его словам, в первый же день учреждение установило деловые связи с Государственной думой РФ и получило от нее предложение о широкомасштабном сотрудничестве.

Ранее Путин высказался о развитии новых российских регионов.