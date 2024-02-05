Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

МИД РФ готовится открыть представительства в Запорожской и Херсонской областях

Лавров: МИД РФ намерен открыть свои филиалы в Херсонской и Запорожской областях

close
100%
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Министерство иностранных дел РФ планирует открыть свои представительства на территории Херсонской и Запорожской областей. Об этом рассказал глава внешнеполитического ведомства страны Сергей Лавров, передает ТАСС.

В понедельник, 5 февраля, он провел встречу с председателем Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Эллой Памфиловой. Кроме того, в мероприятии приняли участие представители руководства новых регионов государства.

«Конечно, будем предпринимать соответствующие шаги (по открытию представительств. — «Газета.Ru») и в отношении Херсонской и Запорожской областей. Пока на данном этапе функции представительства МИД будут осуществляться через наше представительство в Симферополе», — отметил Лавров.

Он добавил, что открытие филиалов внешнеполитического ведомства в Запорожской и Херсонской областях должно произойти «в обозримом будущем».

1 февраля губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале сообщил, что в Москве открылось представительство региона. По его словам, в первый же день учреждение установило деловые связи с Государственной думой РФ и получило от нее предложение о широкомасштабном сотрудничестве.

Ранее Путин высказался о развитии новых российских регионов.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами