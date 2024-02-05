Шойгу встретился с губернатором Белгородской области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что встретился с руководителем Министерства обороны Российской Федерации Сергеем Шойгу. Об итогах встречи глава региона рассказал в своем Telegram-канале.

Гладков заявил, что в ходе встречи они с Шойгу обсудили текущую обстановку в регионе и меры, предпринимаемые для обеспечения безопасности жителей Белгородской области.

До этого Шойгу и мэр Москвы Сергей Собянин нанесли визит в столичный пункт отбора на службу по контракту в Вооруженных силах России. По данным МО РФ, за 2023 год в этом пункте было подписано более 20 тыс. контрактов на прохождение военной службы.

26 января премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому россияне, добровольно поступающие на военную службу по контракту, будут проходить медкомиссию в упрощенном порядке. Раньше обследование проходило в два этапа: оно состояло из предварительного освидетельствования в муниципальном военкомате и окончательного — в региональном. Теперь же медкомиссия будет проходить в один этап.

Ранее депутатам запретили ездить в зону СВО без разрешения Шойгу.