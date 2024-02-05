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Трамп оценил законопроект сената по помощи Украине и охране границы

Трамп заявил, что только дурак или радикальный левый выступит за закон по Украине

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Cheney Orr/Reuters

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что только дурак или радикальный левый демократ проголосует за «чудовищный» законопроект, представленный американским сенатом для помощи Украине и охраны американской границы. Об этом сообщает РИА Новости.

По мнению Трампа, новая версия документа является «великим подарком демократам» и плохим пожеланием Республиканской партии.

Он подчеркнул, что США необходим отдельный законопроект о границах и иммиграции, он не должен быть привязан к иностранной помощи.

До этого депутат Верховной рады Ярослав Железняк заявил, что сделка в американском сенате по предоставлению Украине помощи в размере $60 млрд «застрянет» на уровне палаты представителей по крайней мере до конца февраля.

Сенат конгресса США, контролируемый демократами, представил законопроект 4 февраля. Этот двухпартийный инициативный пакет, разработанный совместно с Белым домом, включает выделение $20,23 миллиарда на защиту границы, $60,06 миллиарда на помощь Украине, $14,1 миллиарда на помощь Израилю и $4,83 миллиарда на помощь партнерам в регионе Индо-Тихого океана.

Ранее Трамп рассказал, как он планирует разрешить украинский конфликт за сутки.

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