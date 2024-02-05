На Украине заявили, что Зеленский доведет план по увольнению Залужного до конца

Президент Украины Владимир Зеленский пока не уволил главкома ВСУ Валерия Залужного из-за негативной реакции Запада, но все равно доведет свой замысел до конца. Об этом в эфире украинского телеканала «Прямой» заявил бывший замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука.

«Я уверен, что Зеленский на этом не остановится и будет искать возможность реализовать свой план», — заявил Тука.

Экс-замминистра выразил мнение, что после появления информации о возможной отставке Залужного Зеленский сразу получил реакцию западных стран. По мнению Туки, это подтверждает визит заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд в Киев.

3 февраля Украина неофициально известила США о предстоящем увольнении главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

5 февраля возможная отставка Залужного вызвала беспокойство у западных партнеров Украины.

Ранее швейцарская газета Le Temps высказала версию, что на отставке Залужного настаивает Пентагон.