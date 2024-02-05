В Евросоюзе раскрыли подробности о новом пакете санкций против РФ

Европейский союз (ЕС) готовит новый пакет антироссийских санкций. Об этом сообщил верховный представитель регионального содружества по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, передает РИА Новости.

Дипломат отметил, что очередной пакет санкций против РФ станет 13-м по счету. Ожидается, что в его рамках ЕС введет рестрикции в отношении многих организаций и физических лиц.

В том числе речь идет об иностранных компаниях, которые принимают участие в «обходе» уже введенных ограничений. При этом сейчас новый пакет санкций находится на стадии согласования, уточнил Боррель.

«Пока нет окончательной договоренности стран — членов [регионального содружества], я не могу говорить о деталях», — сказал он во время пресс-конференции в Польше.

Глава евродипломатии добавил, что обсуждение рестрикций в отношении РФ происходит на ежемесячной основе.

5 февраля агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что страны — члены «Большой семерки» (G7) могут подготовить собственные антироссийские санкции к 24 февраля. Авторы материала подчеркнули, что новый пакет ограничений планируют согласовать к годовщине начала специальной военной операции (СВО) на Украине.

Ранее во Франции призвали отменить антироссийские санкции ради дешевого газа.