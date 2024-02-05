Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

В Евросоюзе раскрыли подробности о новом пакете санкций против РФ

Боррель: 13-й пакет санкций ЕС коснется компаний, которые обходят рестрикции

close
100%
Anushree Fadnavis/Reuters

Европейский союз (ЕС) готовит новый пакет антироссийских санкций. Об этом сообщил верховный представитель регионального содружества по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, передает РИА Новости.

Дипломат отметил, что очередной пакет санкций против РФ станет 13-м по счету. Ожидается, что в его рамках ЕС введет рестрикции в отношении многих организаций и физических лиц.

В том числе речь идет об иностранных компаниях, которые принимают участие в «обходе» уже введенных ограничений. При этом сейчас новый пакет санкций находится на стадии согласования, уточнил Боррель.

«Пока нет окончательной договоренности стран — членов [регионального содружества], я не могу говорить о деталях», — сказал он во время пресс-конференции в Польше.

Глава евродипломатии добавил, что обсуждение рестрикций в отношении РФ происходит на ежемесячной основе.

5 февраля агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что страны — члены «Большой семерки» (G7) могут подготовить собственные антироссийские санкции к 24 февраля. Авторы материала подчеркнули, что новый пакет ограничений планируют согласовать к годовщине начала специальной военной операции (СВО) на Украине.

Ранее во Франции призвали отменить антироссийские санкции ради дешевого газа.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами