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Проект о «дачной амнистии» для хозпостроек направили в профильный комитет Госдумы

Володин направил в профильный комитет проект о «дачной амнистии» для хозпостроек

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Владимир Федоренко/РИА Новости

Председатель Государственной думы Российской Федерации Вячеслав Володин направил в профильный комитет палаты по госстроительству и законодательству законопроект об упрощенном оформлении в собственность дачных хозяйственных построек и домов, поделенных для проживания нескольких семей. Об этом сообщает ТАСС.

Володин подчеркнул, что законопроект даст возможность в упрощенном порядке зарегистрировать хозпостройки, возведенные на дачных участках, например, бани и летние кухни.

В публикации отмечается, что если нововведение будет принято, то появится возможность оформлять права собственности на дома, которые поделены для проживания нескольких семей.

Володин добавил, что на сложности в оформлении права собственности обращали внимание граждане в обращениях, а предлагаемые меры являются решением проблемы.

В ноябре прошлого года в Госдуму внесли законопроект о продлении «дачной амнистии» до 2031 года для зданий и сооружений общего пользования садовых некоммерческих товариществ (СНТ).

Ранее Мишустин призвал воздерживаться от излишнего оптимизма.

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