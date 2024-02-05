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В Грузии заявили, что Украина хочет вовлечь страну в конфликт с РФ

Грузинский эксперт Анджапаридзе: Украина хочет втянуть Грузию в конфликт с РФ

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State Security Service of Georgia/Reuters

Грузинский эксперт Заал Анджапаридзе, комментируя задержание спецслужбами Грузии следовавшего в Воронеж груза взрывчатки через грузинскую территорию, заявил, что Украина хочет вовлечь Тбилиси в конфликт с Москвой. Слова эксперта приводит агентство «Sputnik.Грузия».

«Наш т. н. «стратегический партнер» Украина, которая отозвала из Грузии своего посла и фактически выгнала нашего посла, не оставляет нас в покое. То, что обнародовано по поводу произошедшего инцидента (со взрывчаткой, отправленной из Одессы в Воронеж. – прим. ред.) (только верхушка айсберга), достаточно для одного твердого предположения – они хотят всячески вовлечь Грузию в конфронтацию с Россией», — считает эксперт.

До этого Служба государственной безопасности (СГБ) Грузии опубликовала кадры задержания груза взрывчатки, с помощью которой планировали осуществлять теракты на территории России.

В Грузии 5 февраля задержали партию взрывчатки, которую должны были доставить в Воронеж контрабандой. По данным СГБ, за перевозкой стоял гражданин Украины.

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