Отставка главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерия Залужного может привести к вооруженному перевороту на Украине и свержению президента Украины Владимира Зеленского. Об этом рассказал депутат Госдумы Михаил Шеремет, пишет РИА Новости.

«Зеленский решил нейтрализовать своего главного политического конкурента в лице фаворита Белого дома Залужного. Но нет сомнений, что именно Залужному в скором времени предстоит возглавить вооруженный переворот по свержению украинского диктатора-неудачника», — сказал он.

По словам Шеремета, отправной точкой к началу переворота в стране может стать окончание официального президентского срока Зеленского. Депутат уверен, что ошибкой действующего главы Украины было «учинять политическую расправу» над Залужным, а также отменять проведение новых выборов президента.

До этого о возможной отставке Залужного высказался мэр Киева Виталий Кличко. Он заявил, что увольнение негативно скажется на слаженности ВСУ.

Посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник охарактеризовал возможное решение Зеленского уволить Залужного как попытку «перевести стрелки».

Ранее в ДНР прокомментировали возможную отставку Залужного.