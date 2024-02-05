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В Красном Кресте высказались по поводу трагедии в Лисичанске

Секретарь МККК Сатор: комитет не будет комментировать удар ВСУ по Лисичанску

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Reuters

Пресс-секретарь Международного Комитета Красного Креста не намерен публично комментировать случаи, которые касаются боевых действий в рамках конфликта на Украине. Об этом РИА Новости заявила пресс-секретарь комитета Фатима Сатор.

В ответ на вопрос об ударе украинских войск по пекарне в Лисичанске Сатор подчеркнула, что организация «не комментирует конкретные случаи» боевых действий. «Мы напрямую общаемся со сторонами конфликта по насущным гуманитарным вопросам», - добавила пресс-секретарь.

Сатор отметила, что подход МККК к украинскому конфликту позволяет организации играть роль нейтрального гуманитарного посредника и сохранять связи как с Россией, так и с Украиной.

До этого пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что в Кремле считают терактом удар вооруженных сил Украины (ВСУ) по пекарне в Лисичанске.

Армия Украины нанесла удар по пекарне 3 февраля в 14:20. В военной комендатуре региона заявляли, что под завалами разрушенного здания могли находиться до 40 человек. Уточнялось, что в пекарне по выходным раздавали хлеб, именно поэтому в день обстрела там было много людей. Следственный комитет РФ собирается дать правовую оценку действиям лиц, причастных к удару по Лисичанску в Луганской народной республике.

Ранее сообщалось, что сведения об обстреле Лисичанска направят в ООН и Красный Крест.

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