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В МИД РФ прокомментировали информацию о нецензурных словах Байдена в адрес Нетаньяху

Захарова прокомментировала нецензурные высказывания Байдена про Нетаньяху

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова задалась вопросом, как американская газета Politico получила информацию о нецензурных высказываниях президента США Джо Байдена в адрес премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

По ее словам, когда речь идет о планах Кремля или намерениях Москвы, у американских спецслужб всегда есть «стопроцентные доказательства».

«Согласно нескольким источникам, в одном случае Байден назвал бывшего президента «больным ублюдком», а в другом случае сказал о нём: «Какой чертов засранец этот парень <...> Выясняется, что Президента Байдена нещадно подслушивают, прослушивают, а содержание закрытых разговоров становится достоянием общественности», — написала Захарова.

Она задалась вопросом, как издание получает столь чувствительную информацию.

До этого газета Politico писала, что Байден нецензурно высказался в адрес премьера Израиля Нетаньяху.

Ранее американский политолог Миршаймер заявил, что Байден боится переходить дорогу израильскому лобби.

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