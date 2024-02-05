В МИД РФ прокомментировали информацию о нецензурных словах Байдена в адрес Нетаньяху

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова задалась вопросом, как американская газета Politico получила информацию о нецензурных высказываниях президента США Джо Байдена в адрес премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

По ее словам, когда речь идет о планах Кремля или намерениях Москвы, у американских спецслужб всегда есть «стопроцентные доказательства».

«Согласно нескольким источникам, в одном случае Байден назвал бывшего президента «больным ублюдком», а в другом случае сказал о нём: «Какой чертов засранец этот парень <...> Выясняется, что Президента Байдена нещадно подслушивают, прослушивают, а содержание закрытых разговоров становится достоянием общественности», — написала Захарова.

Она задалась вопросом, как издание получает столь чувствительную информацию.

До этого газета Politico писала, что Байден нецензурно высказался в адрес премьера Израиля Нетаньяху.

Ранее американский политолог Миршаймер заявил, что Байден боится переходить дорогу израильскому лобби.