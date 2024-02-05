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Швейцарское издание сообщило о причастности Пентагона в возможному увольнению Залужного

Le Temps: на увольнении главкома ВСУ Залужного настаивает Пентагон

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Viacheslav Ratynskyi/Reuters

В вопросе о возможном увольнении с поста главкома ВСУ Валерия Залужного на украинские власти оказывает давление Пентагон. Об этом со ссылкой на источник в министерстве обороны Украины сообщает швейцарская газета Le Temps.

«Я сам слышал, как высокопоставленные американские военные говорили о том, что Валерий Залужный представляет собой серьезную проблему и даже служит препятствием к продолжению получения Украиной военной помощи от США», — приводятся в публикации слова неназванного источника в минобороны страны.

Сотрудник министерства рассказал об участии в переговорах с иностранными военными специалистами, где выражалось мнение о том, что Залужный «совершил множество ошибок, которые привели к нынешней катастрофе».

В числе основных ошибок названы отсутствие запросов на необходимую ВСУ технику, непонимание важности высокотехнологического оружия и просчеты в оценке силы сопротивления российских войск во время контрнаступления ВСУ. По мнению собеседника газеты, в любой другой стране за подобные упущения главкома уже уволили бы.

В статье также заявляется, что президент Украины Владимир Зеленский более склонен к компромиссам в ходе возможных переговоров с Россией, в то время как главком Валерий Залужный непримирим в этом вопросе, полагая, что ВСУ в любом случае должны бороться за взятие Донбасса.

Таким образом, «если он [Зеленский] хочет вести переговоры, у него, возможно, не будет иного выбора, как расстаться со своим главнокомандующим», — резюмирует издание.

3 февраля Украина неофициально известила США о предстоящем увольнении главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, сообщила газета Washington Post. В публикации говорилось, что чиновники Белого дома не поддержали решение, но и не возражали против него.

5 февраля украинские СМИ сообщили, кто еще будет отправлен в отставку вместе с Залужным.

Ранее в США объяснили, что означает визит заместителя госсекретаря Виктории Нуланд в Киев.

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