В Австралии признали возможность поражения Украины

Генерал-майор австралийской армии в отставке Мик Райан признал, что Украине грозит поражение в конфликте с РФ на фоне стратегического преимущества российских вооруженных сил, которое будет только усиливаться в 2024 году. Об этом генерал-майор написал в статье для Foreign Affairs.

«Россия превосходит (Украину – прим. ред.) в стратегической адаптации… Если преимущество России в стратегической адаптации сохранится и не получит соответствующий ответ от Запада, то худшее, что может случиться в этой войне… это поражение Украины», - считает генерал.

До этого американское издание New York Times подчеркивало, что вооруженные силы Украины (ВСУ) отдали инициативу ВС РФ из-за нехватки людей и боеприпасов.

Из-за нехватки артиллерийских снарядов украинцы вынуждены их экономить, отмечала газета. Один из лейтенантов ВСУ, по данным издание, признался, что главной целью сейчас является сохранение имеющихся позиций, так как у армии нет достаточного снаряжения и людей для наступления.

Ранее генерал ВСУ обвинил Зеленского в том, что тот не обеспечил армию необходимыми ресурсами.