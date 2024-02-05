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Позиция Германии по фонду помощи Украине может привести к задержке поставок оружия

Financial Times: споры по фонду помощи Киеву могут повлиять на поставки оружия

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Mindaugas Kulbis/AP

Страны Евросоюза не могут прийти к единому мнению по реорганизации фонда помощи Украине. Главным препятствием остается позиция ФРГ, пишет Financial Times.

«Несогласие Германии с предложенными изменениями в работе фонда военной поддержки ЕС может привести к задержке поставок вооружений Украине», — говорится в публикации.

Издание напоминает, что существующий Европейский фонд мира нуждается в дополнительном финансировании для возмещения затрат ЕС на поставки вооружения Украине. Объем фонда составлял €12 млрд, вклад каждой страны союза рассчитывался в зависимости от размера ее экономики.

В настоящее время фонд сократился до €5,6 млрд из-за возмещения государствам Евросоюза стоимости поставок оружия Украине. Однако Германия и ряд других стран выступают за отказ от такого процесса компенсаций.

Власти ФРГ полагают, что стоимость оружия, которое Германия самостоятельно поставляет Киеву, должна покрываться из доли ФРГ в фонде. Это не встречает поддержки у других, менее крупных стран ЕС, по мнению которых это резко сократит размер фонда.

Разногласия вызывает и позиция стран Балтии. В ряде стран ЕС указывают, что они получили от фонда крупные компенсации за отправку на Украину старого оружия производства СССР, направив полученные средства на модернизацию своих арсеналов.

3 февраля сообщалось, что главы МИД ЕС на встрече в Брюсселе не пришли к решению по поставкам оружия Киеву.

4 февраля власти Венгрии заявили, что не будут накладывать вето на увеличение Европейского фонда мира.

Ранее стало известно, что средства Словакии из фонда ЕС не будут направляться на оружие для Украины.

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