В Кремле назвали чудовищным терактом удар ВСУ по пекарне в Лисичанске

В Кремле считают терактом удар вооруженных сил Украины (ВСУ) по пекарне в Лисичанске. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Кроме как террористическим актом это по-другому назвать нельзя. Удары по объектам мирной инфраструктуры, в данном случае по пекарне, — это чудовищные теракты. Для того чтобы их не больше не было, продолжается специальная военная операция», — сказал Песков.

Армия Украины нанесла удар по пекарне 3 февраля в 14:20. В военной комендатуре региона заявляли, что под завалами разрушенного здания могли находиться до 40 человек. Уточнялось, что в пекарне по выходным раздавали хлеб, именно поэтому в день обстрела там было много людей. Следственный комитет РФ собирается дать правовую оценку действиям лиц, причастных к удару по Лисичанску в Луганской народной республике.

В МИД РФ назвали преднамеренным преступлением обстрел ВСУ Лисичанска.

Ранее стало известно, что сведения об обстреле Лисичанска направят в ООН и Красный Крест.