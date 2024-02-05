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В Кремле не знают о награждении экипажа сбитого под Белгородом Ил-76

Песков не ответил на вопрос о награждении экипажа сбитого Украиной Ил-76

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СК РФ/РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга с журналистами заявил, что он не располагает информаций о награждении экипажа сбитого самолета Ил-76 с украинскими пленными.

«Пока об этом неизвестно», — сказал Песков, отвечая на вопрос, поступали ли от министерства обороны РФ предложения представить к наградам экипаж Ил-76.

Накануне посол министерства иностранных дел России по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник выразил мнение, что удар по российскому самолету Ил-76 с пленными Вооруженных сил Украины (ВСУ) направлен на то, чтобы оборвать любые контакты между Россией и Украиной.

До этого военный аналитик и специалист по системам ПВО Алексей Леонков заявлял, что украинские вооруженные силы решили использовать модифицированную версию американского зенитного ракетного комплекса Patriot для повышения его мобильности.

Ранее Зеленского заподозрили в желании обвинить Залужного в крушении Ил-76.

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