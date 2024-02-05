В Кремле прокомментировали идею Германии по созданию оборонного союза без США

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе брифинга прокомментировал предложение Берлина по созданию европейского военного союза без Соединенных Штатов.

По его словам, в Евросоюзе давно обсуждается самостоятельная политика безопасности.

«Именно самостоятельная идентичность в ЕС обсуждается более десятилетия. До сих пор у европейцев ничего не получалось, они сохраняли свои натоориентированные подходы. Эти дебаты постоянно то оживляются, то уходят в пассив. Мы просто внимательно за этим наблюдаем», — пояснил Песков.

До этого глава федеральной земли Гессен, которая является одним из крупных экономических центров Германии, Борис Райн предложил Европе создать свой собственный военный союз без участия США.

По его словам, для целей сдерживания и «устрашения» России можно использовать ядерный арсенал.

Президент России Владимир Путин говорил, что Россия не портила отношений с Европой, это делали европейские страны в отношении РФ, пренебрегая ее интересами.

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киеву.