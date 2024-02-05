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В Китае высказались по поводу конфискации зарубежных активов РФ

Global Times: конфискация зарубежных активов РФ приведет к катастрофе

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Maxim Shemetov/Reuters

Конфискация Западом российских активов за рубежом в размере $300 млрд может привести к негативным катастрофическим последствиям для международной финансовой системы. Об этом пишет китайская газета Global Times.

«Некоторые политики на Западе могут полагать, что конфискация российских активов может быть использована как демонстрация поддержки Украины и оружие против России, но те, кто действительно знает мировую финансовую систему, понимают, что этот шаг приведет только к катастрофическому результату. Это не только осложнит проблемы между Россией и Украиной, но и приведет к тяжелым последствиям для международной финансовой системы», — пишет издание.

В сообщении газеты добавляется, что если Запад конфискует активы РФ «во имя поддержки Украины», то это нанесет ущерб «доверию к его собственным обязательствам».

До этого сообщалось, что страны Евросоюза и «Большой семерки» обсуждают возможность применения заблокированных российских активов на сумму более $250 млрд под видом залога для финансирования восстановления Украины.

Согласно такому сценарию, союзники Киева могли бы продать долг республики, чтобы внести вклад в восстановление Украины после конфликта, используя при этом замороженные активы России в качестве залога. Таким образом, РФ возместила бы материальный ущерб, причиненный стране.

Ранее стало известно, сколько Euroclear заработала на замороженных активах России в 2023 году.

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