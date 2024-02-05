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В Кремле отреагировали на продажу российского бизнеса Yandex N.V.

Песков: в Кремле приветствуют сделку по активам РФ между акционерами «Яндекса»

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Максим Блинов/РИА Новости

Российские власти положительно относятся к тому, что «Яндекс» продолжает работу в РФ, поскольку компания является передовой в области высоких технологий и предоставляет рабочие места талантливым людям. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос о том, как в Кремле отреагировали на продажу активов Yandex N.V. консорциуму частных инвесторов из России.

«Яндекс» — один из национальных чемпионов экономики в области высоких технологий. Для нас важно продолжение работы компании в нашей стране, так как она дает работу талантливым людям. Поэтому можно только приветствовать договоренность, которую достигли акционеры. Все остальное — корпоративные вопросы, которые мы не можем комментировать», — сказал Песков.

Нидерландская компания Yandex N.V. продала свой российский бизнес за 475 млрд рублей. Головной компанией группы вместо Yandex N.V. станет зарегистрированное в Калининградской области МКАО «Яндекс». Основным акционером МКАО будет ЗПИФ «Консорциум.Первый» под управлением топ-менеджеров «Яндекса». Другие участники — структуры ЛУКОЙЛа, основателя Leta Capital Александра Чачавы, главы депозитария «Инфинитум» и предпринимателя Александра Рязанова.

Ранее стало известно, что российский «Яндекс» сохранит бизнесы и активы группы.

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