Посольство РФ попросило финские власти обеспечить безопасность на время выборов

Посольство России в Хельсинки обратилось с просьбой к властям Финляндии обеспечить безопасность на предстоящих выборах президента РФ. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на дипломатическое представительство.

«Посольство обратилось к финским властям с просьбой предусмотреть обеспечение мер повышенной безопасности диппредставительства и избирателей-россиян в период проведения голосования», — говорится в сообщении посольства.

А в Молдавии российское посольство выразило надежду, что местные власти организуют на своей территории участки для голосования российских соотечественников на президентских выборах.

Выборы президента Российской Федерации пройдут с 15 по 17 марта 2024 года. На них дистанционное электронное голосование вместе с традиционным форматом планируют провести 29 регионов. Россияне, находящиеся за рубежом, смогут проголосовать в посольствах или консульствах страны.

Ранее ЦИК отказался приглашать наблюдателей из недружественных стран на выборы.