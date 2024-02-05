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Посольство РФ попросило финские власти обеспечить безопасность на время выборов

Финляндию попросили обеспечить безопасность посольства РФ на выборах президента

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MFA Russia/Global Look Press

Посольство России в Хельсинки обратилось с просьбой к властям Финляндии обеспечить безопасность на предстоящих выборах президента РФ. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на дипломатическое представительство.

«Посольство обратилось к финским властям с просьбой предусмотреть обеспечение мер повышенной безопасности диппредставительства и избирателей-россиян в период проведения голосования», — говорится в сообщении посольства.

А в Молдавии российское посольство выразило надежду, что местные власти организуют на своей территории участки для голосования российских соотечественников на президентских выборах.

Выборы президента Российской Федерации пройдут с 15 по 17 марта 2024 года. На них дистанционное электронное голосование вместе с традиционным форматом планируют провести 29 регионов. Россияне, находящиеся за рубежом, смогут проголосовать в посольствах или консульствах страны.

Ранее ЦИК отказался приглашать наблюдателей из недружественных стран на выборы.

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