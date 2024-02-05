В МИД РФ предупредили об опасности от усиления военной мощи Евросоюза

Быстрый перевод экономики Европейского союза на военные рельсы несет угрозу безопасности для всего мира. Об этом заявил официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова, передает ТАСС.

Дипломат отметила, что таким образом ЕС надеется преодолеть финансовый кризис.

31 января на неформальной встрече глав министерств обороны стран Евросоюза руководитель соответствующего ведомства в Эстонии Ханно Певкур заявил, что ЕС планирует нарастить производство боеприпасов до 1,4 млн единиц до конца 2024 года.

Страны ЕС неоднократно заявляли, что опасаются угрозы со стороны России. В связи с этим европейские политики стали чаще призывать к усилению военно-промышленных комплексов своих стран.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров говорил, что президент РФ Владимир Путин никогда не угрожал западным странам применением ядерного оружия, Запад же подобных высказываний не гнушался.

Ранее стало известно, сколько нужно Европе для восстановления ВПК.