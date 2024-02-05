Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

В МИД РФ предупредили об опасности от усиления военной мощи Евросоюза

Захарова: перевод экономики ЕС на военные рельсы угрожает безопасности

close
100%
Станислав Красильников/РИА Новости

Быстрый перевод экономики Европейского союза на военные рельсы несет угрозу безопасности для всего мира. Об этом заявил официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова, передает ТАСС.

Дипломат отметила, что таким образом ЕС надеется преодолеть финансовый кризис.

31 января на неформальной встрече глав министерств обороны стран Евросоюза руководитель соответствующего ведомства в Эстонии Ханно Певкур заявил, что ЕС планирует нарастить производство боеприпасов до 1,4 млн единиц до конца 2024 года.

Страны ЕС неоднократно заявляли, что опасаются угрозы со стороны России. В связи с этим европейские политики стали чаще призывать к усилению военно-промышленных комплексов своих стран.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров говорил, что президент РФ Владимир Путин никогда не угрожал западным странам применением ядерного оружия, Запад же подобных высказываний не гнушался.

Ранее стало известно, сколько нужно Европе для восстановления ВПК.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами