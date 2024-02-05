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В МИД России объяснили возможное решение Зеленского уволить Залужного

Посол Мирошник назвал увольнение Залужного попыткой Зеленского перевести стрелки

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Reuters

Возможное решение президента Украины Владимира Зеленского уволить главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного — это попытка Зеленского «перевести стрелки». Об этом в эфире телеканала «Россия-24» заявил посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.

Он считает, что глава Украины таким образом «пытается спихнуть с себя ответственность». По мнению Мирошника, эта попытка «плохо закончится для главы государства».

«Попытка Зеленского «перевести стрелки» на Залужного может плохо для него закончиться, поскольку Залужный уже практически возведен в статус лидера вновь формирующейся оппозиции к Зеленскому», — заявил посол российского МИДа.

Накануне в эфире итальянского телеканала Rai Зеленский заявил, что размышляет о замене главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Он уточнил, что речь идет обо всей управленческой группе, которая «ведет машину страны».

Ранее в США заявили о тревоге ВСУ из-за возможной отставки Залужного.

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