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Политолог: Зеленского могут отправить в отставку вслед за Залужным

Политолог Латышев: Зеленский не продержится у власти более полугода

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Global Look Press

Журналист-международник, кандидат исторических наук Сергей Латышев в обзоре для Tsargrad.tv прокомментировал заявление американского журналиста Сеймура Херша о том, что президент Украины Владимир Зеленский намерен отправить в отставку главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного из-за его тайной переписки с западными чиновниками. По мнению эксперта, нынешнему украинскому лидеру также «осталось недолго».

«Уйдут» обоих — вначале Залужного, причем в ближайшие дни, потом — Зеленского. Вряд ли он продержится более полугода. Однако первого затем вернут во власть, списав все ее преступления и грехи на цепляющегося за свой пост нынешнего украинского президента, ставленника Лондона», — отметил Латышев.

Херш уточнил, что Зеленский верит в то, что Залужный продолжает вести секретную переписку с западными чиновниками уже несколько месяцев. Предметом переговоров, по данным журналиста, является возможность прекращения огня и завершения украинского конфликта.

29 января на Украине стали распространяться слухи об отставке Залужного — СМИ писали о нем со ссылкой на депутатов Рады. Подробнее об этих сообщениях и их последствиях для ВСУ — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Пушилин оценил шансы Зеленского сместить Залужного.

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