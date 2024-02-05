Журналист-международник, кандидат исторических наук Сергей Латышев в обзоре для Tsargrad.tv прокомментировал заявление американского журналиста Сеймура Херша о том, что президент Украины Владимир Зеленский намерен отправить в отставку главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного из-за его тайной переписки с западными чиновниками. По мнению эксперта, нынешнему украинскому лидеру также «осталось недолго».

«Уйдут» обоих — вначале Залужного, причем в ближайшие дни, потом — Зеленского. Вряд ли он продержится более полугода. Однако первого затем вернут во власть, списав все ее преступления и грехи на цепляющегося за свой пост нынешнего украинского президента, ставленника Лондона», — отметил Латышев.

Херш уточнил, что Зеленский верит в то, что Залужный продолжает вести секретную переписку с западными чиновниками уже несколько месяцев. Предметом переговоров, по данным журналиста, является возможность прекращения огня и завершения украинского конфликта.

29 января на Украине стали распространяться слухи об отставке Залужного — СМИ писали о нем со ссылкой на депутатов Рады. Подробнее об этих сообщениях и их последствиях для ВСУ — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Пушилин оценил шансы Зеленского сместить Залужного.