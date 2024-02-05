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В Польше заявили, что готовы к самым плохим военным сценариям

Глава минобороны Польши: Варшава серьезно относится к военным угрозам в мире

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Kacper Pempel/Reuters

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что Варшава серьезно относится к военным угрозам в мире, не исключая нападение со стороны России. Об этом сообщает издание Super Express.

«Я рассматриваю все сценарии, а наиболее серьезно отношусь к самым плохим. Это не слова на ветер», — поделился министр.

По словам главы польского оборонного ведомства, Варшава пристально следит не только за ситуацией на Украине, но и в Черном море и Тихом океане.

Косиняк-Камыш добавил, что Варшава проводит аудит, делает выводы и восполняет нехватку вооружения.

До этого польский генерал Леон Коморницкий говорил, что Украина и Запад находятся в плохом положении, именно западные страны несут ответственность за происходящие в этой стране события.

Ранее в Польше задержали белоруса, подозреваемого в шпионаже в пользу России.

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