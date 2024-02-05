Посла Израиля вызовут в МИД России

Нового посла Израиля в Москве Симону Гальперин вызовут в министерство иностранных дел России из-за неприемлемых высказываний. Об этом сообщили ТАСС в дипломатическом ведомстве РФ.

«В связи с публичными высказываниями посла Израиля, искажающими российские внешнеполитические подходы и исторические реалии, Гальперин будет вызвана в МИД», — отметили в министерстве.

В ведомстве подчеркнули, что недавние заявления Гальперин — это «крайне неудачное начало дипломатической миссии, которая должна быть нацелена на развитие двусторонних отношений в интересах двух государств».

Накануне в интервью газете «Коммерсантъ» Симона Гальперин выразила недовольство политикой России на Ближнем Востоке. Дипломат заявила, что российское руководство, в том числе на президентском уровне, не раз констатировало, что безопасность Израиля входит в стратегические интересы РФ. Гальперин указала, после 7 октября в Израиле увидели, что этот принцип для Москвы уже не является актуальным.

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