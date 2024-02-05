Путин поручил представить предложения стимулирования спроса на робототехнику

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству до 30 марта 2024 года представить предложения по стимулированию спроса на российские робототехнические решения. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Представить предложения о дополнительных мерах, направленных на стимулирование спроса на российские робототехнические решения, в том числе на мобильных роботов», — говорится в поручении.

Премьер-министр России Михаил Мишустин назначен ответственным за выполнение поручения.

В декабре на встрече с победителями и наставниками чемпионата профессионального мастерства Владимир Путин заявлял, что робототехника в стране пока развита в недостаточной степени. По его словам, робототехника в РФ «не развита так, как нужно, так, как требует жизнь, как требует экономика».

До этого стало известно, что в Санкт-Петербургском политехническом университете (СПбПУ) разработали первый в России беспилотный робот-шнекоход для поисково-спасательных и разведывательных операций.

Ранее в России призвали учитывать интересы роботов.