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Путин поручил представить предложения стимулирования спроса на робототехнику

Путин поручил подготовить меры по стимулированию спроса на робототехнику из РФ

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Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству до 30 марта 2024 года представить предложения по стимулированию спроса на российские робототехнические решения. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Представить предложения о дополнительных мерах, направленных на стимулирование спроса на российские робототехнические решения, в том числе на мобильных роботов», — говорится в поручении.

Премьер-министр России Михаил Мишустин назначен ответственным за выполнение поручения.

В декабре на встрече с победителями и наставниками чемпионата профессионального мастерства Владимир Путин заявлял, что робототехника в стране пока развита в недостаточной степени. По его словам, робототехника в РФ «не развита так, как нужно, так, как требует жизнь, как требует экономика».

До этого стало известно, что в Санкт-Петербургском политехническом университете (СПбПУ) разработали первый в России беспилотный робот-шнекоход для поисково-спасательных и разведывательных операций.

Ранее в России призвали учитывать интересы роботов.

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