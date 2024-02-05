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Дипломаты раскрыли, что будет в новом антироссийском пакете санкций ЕС

Politico: 13-й пакет санкций ЕС против РФ будет по большей части символическим

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Matt Dunham/AP

Новый, 13-й пакет санкций Евросоюза в отношении России будет по большей части «символическим». Об этом сообщает газета Politico со ссылкой на дипломатов.

Источники агентства сообщили, что в рамках нового пакета расширят санкционные списки, а также большему числу компаний запретят экспортировать товары двойного назначения.

По данным журналистов, внимание дипломатов сосредоточено на работе над глобальным нарративом вокруг санкций и обеспечением их соблюдения третьими странами.

До этого стало известно, что страны ЕС планируют принять очередной пакет санкций против РФ к 24 февраля, ко второй годовщине начала специальной военной операции России на Украине. Тогда стало известно, что в Евросоюзе намерены «значительно расширить» санкции, включив в список 200 человек и компаний.

Во Франции лидер движения «Патриоты» Флориан Филиппо выразил мнение, что необходимо отменить санкции Франции против России, чтобы вернуть доступ к дешевому газу.

Ранее США расширили список антироссийских санкций.

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