Дипломаты раскрыли, что будет в новом антироссийском пакете санкций ЕС

Новый, 13-й пакет санкций Евросоюза в отношении России будет по большей части «символическим». Об этом сообщает газета Politico со ссылкой на дипломатов.

Источники агентства сообщили, что в рамках нового пакета расширят санкционные списки, а также большему числу компаний запретят экспортировать товары двойного назначения.

По данным журналистов, внимание дипломатов сосредоточено на работе над глобальным нарративом вокруг санкций и обеспечением их соблюдения третьими странами.

До этого стало известно, что страны ЕС планируют принять очередной пакет санкций против РФ к 24 февраля, ко второй годовщине начала специальной военной операции России на Украине. Тогда стало известно, что в Евросоюзе намерены «значительно расширить» санкции, включив в список 200 человек и компаний.

Во Франции лидер движения «Патриоты» Флориан Филиппо выразил мнение, что необходимо отменить санкции Франции против России, чтобы вернуть доступ к дешевому газу.

Ранее США расширили список антироссийских санкций.