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СМИ утверждают, что Байден назвал Нетаньяху «плохим парнем», в Белом доме это отрицают

Politico: Байден нецензурно высказался об израильском премьере Нетаньяху

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Evelyn Hockstein/Reuters

Президент США Джо Байден нецензурно высказался о премьер-министре Биньямине Нетаньяху. Об этом сообщает газета Politico.

Издание отмечает, что Байден, «как и все в администрации и как любой демократ, у которого есть пульс», с подозрением относится к израильскому премьеру.

«Он в частном порядке называл израильского премьер-министра «чертовым плохим парнем», — говорится в публикации.

В Белом доме с этой информацией не согласились.

Представитель Белого дома Эндрю Бейтс заявил Politico, что президент Соединенных Штатов такого не говорил и не сказал бы. Он подчеркнул, что между лидерами двух государств сложились уважительные отношения.

До этого Байден заявлял, что добиться двугосударственного решения конфликта между Израилем и Палестиной возможно при Биньямине Нетаньяху в качестве премьер-министра.

При этом, по информации агентства Axios, президент США и другие высокопоставленные чиновники в Вашингтоне все больше разочаровываются отказом премьер-министра Израиля следовать просьбам американской администрации в отношении военных действий в секторе Газа.

Ранее сообщалось, что Байден отговорил Нетаньяху от ударов по «Хезболле из-за риска крупной войны.

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