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Британский политик сделал заявление о войне с Россией

Британский политик Куртен: Запад должен перестать говорить о войне с РФ

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Reuters

Британский политик и лидер партии «Наследие» Дэвид Куртен призвал Запад перестать говорить о войне с Россией, поскольку РФ не является врагом стран ЕС и США. Об этом политик сообщил в эфире телеканала GB News.

«Мы должны перестать говорить о войне с Россией… Россия – не наш враг», — заявил Куртен, добавив, что нет необходимости в обострении конфликта на Украине со стороны Запада.

До этого Дэвид Куртен призвал Запад немедленно закончить боевые действия на Украине, так как это наносит ущерб именно западным странам.

В начале декабря Куртен подчеркивал, что Россия «смеется» над введенным Западом потолком цен на нефть.

В свою очередь, британский политик Джим Фергюсон заявил, что Запад пытается «спровоцировать войну» с Российской Федерацией из-за позиции президента РФ Владимира Путина, который «отказался служить чужим интересам».

Ранее Слуцкий заявил о «повороте мышления» Запада после слов о ликвидации НАТО при Трампе.

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