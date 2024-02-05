Британский политик и лидер партии «Наследие» Дэвид Куртен призвал Запад перестать говорить о войне с Россией, поскольку РФ не является врагом стран ЕС и США. Об этом политик сообщил в эфире телеканала GB News.

«Мы должны перестать говорить о войне с Россией… Россия – не наш враг», — заявил Куртен, добавив, что нет необходимости в обострении конфликта на Украине со стороны Запада.

До этого Дэвид Куртен призвал Запад немедленно закончить боевые действия на Украине, так как это наносит ущерб именно западным странам.

В начале декабря Куртен подчеркивал, что Россия «смеется» над введенным Западом потолком цен на нефть.

В свою очередь, британский политик Джим Фергюсон заявил, что Запад пытается «спровоцировать войну» с Российской Федерацией из-за позиции президента РФ Владимира Путина, который «отказался служить чужим интересам».

Ранее Слуцкий заявил о «повороте мышления» Запада после слов о ликвидации НАТО при Трампе.