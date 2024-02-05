Техас решил усилить границу с Мексикой в борьбе с мигрантами

Техас, несмотря на сопротивление федерального центра в лице Вашингтона, планирует усилить контроль на границе с Мексикой в связи с «вторжением мигрантов» в районах рядом с рекой Рио-Гранде. Об этом сообщил губернатор штата Грег Эбботт, пишет The New York Times.

«Мы не собираемся ограничиваться. Мы расширяем свою деятельность в других регионах штата, чтобы убедиться, что мы повышаем уровень сдерживания и запрета нелегального доступа мигрантов в США», — сказал он.

По словам Эбботта, Техас таким образом выполняет свои обязанности в соответствии с конституцией Соединенных Штатов, поэтому штат решил взять на себя «работу по обеспечению соблюдения иммиграционного законодательства».

До этого экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп и Грег Эбботт пришли к выводу, что ситуация с нелегальными мигрантами в Нью-Йорке стала возмутительной.

Ранее мэры пяти городов США потребовали встречи с Байденом из-за мигрантов.