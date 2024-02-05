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В Киеве прокомментировали проект сената о помощи Украине

Депутат Рады Железняк: сделка в сенате США по Украине застрянет до конца февраля

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J. Scott Applewhite/AP

Депутат Верховной рады Ярослав Железняк считает, что сделка в американском сенате по предоставлению Украине помощи в размере $60 млрд «застрянет» на уровне палаты представителей по крайней мере до конца февраля. Об этом Железняк заявил в своем Telegram-канале.

«Мой пока прогноз, что сейчас сделка пройдет сенат и застрянет на уровне палаты представителей до конца месяца. И там они будут дальше выходить из тупика, который сложился», — отметил Железняк.

До этого спикер палаты представителей конгресса США от республиканской партии Майк Джонсон заявлял, что двухпартийный законопроект сената США о дополнительном финансировании не получит одобрения в нижней палате.

Спикер отметил, что законопроект оказался «гораздо хуже», чем ожидали республиканцы в палате представителей. По его мнению, документ «не решит проблему на границе, созданную президентом».

Сенат конгресса США, контролируемый демократами, представил законопроект 4 февраля. Этот двухпартийный инициативный пакет, разработанный совместно с Белым домом, включает выделение $20,23 миллиарда на защиту границы, $60,06 миллиарда на помощь Украине, $14,1 миллиарда на помощь Израилю и $4,83 миллиарда на помощь партнерам в регионе Индо-Тихого океана.

Лидер республиканского меньшинства в сенате Митч Макконнелл заявил, что республиканцы не могут добиться лучшего соглашения. Президент Джо Байден поддержал этот законопроект и призвал конгресс объединить усилия для его принятия.

Американский лидер представил законопроект о дополнительном финансировании на $106 миллиардов еще осенью 2023 года.

Ранее в США заявили, что столицу Украины могут перенести в другой город.

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