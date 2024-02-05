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Стало известно, когда ЕС может ввести очередные санкции против РФ

Spiegel: в ЕС могут принять очередной пакет санкций против РФ к 24 февраля

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Страны ЕС планируют принять очередной пакет санкций против РФ к 24 февраля, ко второй годовщине начала специальной военной операции России на Украине. Об этом пишет немецкая газета Spiegel.

«Это будет 13-й пакет санкций… ЕС готовит новый пакет санкций против России… он предусматривает существенное расширение списка лиц и учреждений, чьи активы в ЕС должны быть заморожены», — говорится в сообщении издания.

Отмечается, что в ЕС намерены «значительно расширить» санкции, включив в список 200 человек и компаний.

До этого во Франции лидер движения «Патриоты» Флориан Филиппо выразил мнение, что необходимо отменить санкции Франции против России, чтобы вернуть доступ к дешевому газу.

Отмечалось, что Европейская комиссия не собирается добавлять в разрабатываемый 13-й пакет антироссийских санкций новые запреты на импорт товаров из России.

Ранее США расширили список антироссийских санкций.

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