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Новый посол Израиля выступила с критикой политики России на Ближнем Востоке

Новый посол Израиля Гальперин подвергла критике политику РФ на Ближнем Востоке

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Ariel Schalit/AP

Новый израильский посол в Москве Симона Гальперин выразила недовольство политикой России на Ближнем Востоке. Об этом она рассказала в интервью газете «Коммерсантъ».

По словам дипломата, российское руководство, в том числе на президентском уровне, не раз констатировало, что безопасность Израиля является стратегическим интересом России. К сожалению, отметила Гальперин, после 7 октября в Израиле увидели, что этот принцип для Москвы уже не является актуальным. Россия с существенным опозданием осудила нападение группировки ХАМАС на Израиль. Кроме того, Москва до сих пор не признала ХАМАС террористическим движением, а наоборот, регулярно проводит с его представителями встречи и переговоры.

Посол также заявила, что Россия в Совете Безопасности ООН не осудила подстрекательские действия Ирана и препятствование хуситами свободы судоходства в Красном море. Кроме того, Москва солидаризируется с ЮАР, подавшей в Международный суд ООН «абсурдный иск» против Израиля по обвинению в геноциде палестинцев.

По словам Гальперин, из-за своей позиции Россия теряет симпатии жителей Израиля, в том числе и русскоговорящих.

Ранее премьер-министр Израиль Биньямин Нетаньяху заявил, что правительство страны не станет соглашаться ни на какую сделку с палестинским движением ХАМАС, если она будет предполагать освобождение заложников «любой ценой».

Ранее ВОЗ заявила о «беспрецедентном в новейшей истории» голоде в секторе Газа.

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