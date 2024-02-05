В России увеличат на треть число наблюдателей на президентских выборах

Число наблюдателей на выборах президента Российской Федерации увеличат на треть по сравнению с 2018 годом. Об этом сообщает газета «Известия», ссылаясь на председателя комиссии Общественной палаты РФ по общественному контролю и работе с обращениями граждан Алену Булгакову.

Общественная палата ранее заключила с 17 партиями соглашение о сотрудничестве и взаимодействии для наблюдения за выборами президента. Этот договор подписали «Единая Россия», «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», «Новые люди», ЛДПР и другие партии.

Как обратила внимание Булгакова, в 2018 году на выборах главы государства было подготовлено 150 тыс. наблюдателей.

«В планах на этих президентских выборах обучить порядка 200 тыс. наблюдателей», — сказала она.

Булгакова добавила, что для подготовки наблюдателей есть обучающие мероприятия и методические комплексы, разработанные ассоциацией «Независимый общественный мониторинг».

До этого председатель Центризбиркома (ЦИК) России Элла Памфилова сообщила, что на выборы президента РФ приедут от 500 до 1000 международных наблюдателей.

Выборы президента РФ будут длиться три дня — с 15 по 17 марта. Инаугурация нового российского лидера состоится 7 мая 2024 года.

Ранее Путин заявил, что любые попытки вмешательства в выборы будут пресекаться.