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Американский сенат представил компромиссный законопроект по помощи Украине и Израилю

Сенат США представил компромиссный законопроект по помощи Украине и Израилю

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J. Scott Applewhite/AP

Сенатом США представлен носящий компромиссный характер законопроект по охране американских границ и помощи Израилю и Украине, сообщает РИА Новости.

Всего на эти цели планируется выделить $118,28 млрд. На военную помощь Киеву предполагается отправить $60,06 млрд. Израиль получит $14,1 млрд. На охрану границы США пойдет $20,23 млрд.

Законопроект, состоящий из 370 страниц, был опубликован на сайте комитета по ассигнованиям сената США.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду на продолжение помощи от США в случае победы Дональда Трампа на выборах.

До этого лидер демократического большинства в верхней палате конгресса Соединенных Штатов Чак Шумер заявил, что 7 февраля в сенате пройдет тестовое голосование по вопросам помощи Украине, Израилю и союзникам США в Азии.

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киеву.

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