Зеленский выразил надежду на продолжение помощи от США в случае победы Трампа на выборах

Украина надеется, что линия помощи Киеву не изменится в случае победы Дональда Трампа на президентских выборах в США. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью каналу Государственного итальянского телевидения RAI.

«Мы должны найти способы работать вместе. Я хотел бы надеяться, что даже если что-то изменится в США, линия останется той же. Среди республиканцев звучат радикальные голоса, но многие поддерживают Украину», — сказал Зеленский , отметив, что если помощь Запада уменьшится, оборона будет прорвана.

5 февраля Зеленский признал, что в конфликте с Российской Федерации настал застой из-за задержек в поставках вооружения.

До этого Зеленский заявил, что размышляет о замене главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

3 февраля депутат Верховной рады Алексей Гончаренко заявил, что вопрос увольнения главнокомандующего Вооруженными силами Украины уже решен.

2 февраля газета The Washington Post сообщила, что власти Украины уведомили администрацию США о решении Зеленского отправить в отставку Залужного. По информации издания, в Белом доме идею «не поддержали», но и «не возразили».

Ранее в США заявили, что столицу Украины могут перенести в другой город.