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В США назвали Байдена военным преступником

Кандидат в президенты США Уэст заявил, что Байден является военным преступником

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Kevin Lamarque/Reuters

Независимый кандидат в президенты США Корнел Уэст заявил, что действующий глава государства Джо Байден является военным преступником. Свое заявление он сделал, комментируя позицию Вашингтона в отношении конфликта между Израилем и Палестиной, сообщает телеканал Al Jazeera.

По словам Уэста, администрация Соединенных Штатов способствует геноциду в секторе Газа. Он отметил, что безопасность израильтян не может быть обеспечена за счет доминирования над палестинцами.

Уэст добавил, что скептически относится к идее урегулирования конфликта путем создания независимого палестинского государства.

До этого в министерстве иностранных дел Катара заявили, что Израиль согласился на предложение ввести режим прекращения огня на территории сектора Газа. По словам представителя внешнеполитического ведомства, также посредники получили положительную реакцию со стороны палестинского движения.

Однако позже советник премьер-министра еврейского государства Дмитрий Гендельман опроверг данную информацию. Аналогичное заявление сделали представители ХАМАС.

Ранее в сенате США назвали лучший способ снизить напряженность в зоне палестино-израильского конфликта.

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