В конгрессе США журналиста Карлсона сочли предателем из-за визита в РФ

Бывший член палаты представителей США Адам Кинзингер назвал американского журналиста, бывшего ведущего телеканала Fox News Такера Карлсона предателем из-за поездки Россию. Об этом сообщает РИА Новости.

«Он предатель», — отметил Кинзингер, узнав, что Карлсон уже несколько дней находится в Москве.

Накануне американского журналиста заметили в Большом театре, предположительно, на балете «Спартак».

Конгрессвумен Марджори Тейлор Грин заявила, что демократов в США и их медийных пропагандистов трясет от мысли, что Карлсон может взять интервью у российского президента Владимира Путина.

В воскресенье, 4 февраля, политолог, американский специалист по связям с общественностью и экс-журналист The New York Times Джон Вароли раскрыл возможную причину приезда экс-ведущего телеканала Fox News в Москву.

Ранее Такер Карлсон захотел провести интервью с Путиным.