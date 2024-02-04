Премьер Северной Ирландии допустила референдум о консолидации острова

В течение грядущих десяти лет в Северной Ирландии может состояться референдум о выходе этой части Великобритании из состава Соединенного Королевства и об объединении острова в одно цельное государство. С таким заявлением выступила первый министр Северной Ирландии Мишель О'Нил в беседе с телеканалом Sky News.

«Мы переживаем десятилетие возможностей, и я верю, что мы можем делать эти две вещи одновременно», — утверждает она.

В материале отмечается, что О'Нил оспаривает утверждение британского правительства о том, будто до референдума о консолидации Северной Ирландии осталось еще несколько десятков лет.

Накануне британская газета The Guardian писала, что автономное правительство Северной Ирландии соберется после двухлетнего бойкота работы его Демократической юнионистской партией Северной Ирландии. По данным издания, члены правительства выберут спикера и назначат министров в исполнительную власть, что положит конец тупику, который парализовал политику в регионе.

Ранее британский парламент принял раскритикованный закон о примирении в Северной Ирландии.