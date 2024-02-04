Турция хочет обсудить газовый вопрос, проект АЭС и Сирию во время визита Путина

Власти Турции намерены обсудить газовый вопрос, проект АЭС «Аккую» и Сирию во время намеченного визита президента РФ Владимира Путина в страну. Об этом сообщил глава МИД Хакан Фидан телеканалу A Haber.

Он уточнил, что в повестку дня может быть включена и ситуация в секторе Газа.

«Во главе угла будет газовый вопрос, наше сотрудничество в энергетической области», — подчеркнул глава ведомства.

Он обратил внимание, что строительство АЭС «Аккую» является большим двусторонним проектом.

1 февраля стало известно, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган может предложить главе РФ Владимиру Путину возобновить мирные переговоры по Украине. С таким заявлением выступил турецкий аналитик Энгин Озер.

Накануне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал о планах Путина посетить с визитом Турцию.

Ранее в Турции задумались о выходе из НАТО.